Рада приняла закон о реорганизации районов

18 ноября 2020, 10:40

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий реорганизацию громад и районов. Об этом сообщает "Укринформ".

Принятие соответствующего законопроекта №3651-д в целом поддержал 301 народный депутат соответственно при минимально необходимых 226.

Данный закон урегулирует отдельные вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

В частности, регулируются вопросы реорганизации сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права, а также окончания полномочий их руководителей в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Закон также регулирует вопросы правопреемства относительно имущества, прав и обязанностей громад, территории которых были включены в утвержденные правительством ОТГ, и райсоветов, которые представляли общие интересы тергромад ликвидированных районов.

Закон продлевает до окончания бюджетного периода исполнение бюджетов громад, принятых до утверждения правительством территорий громад в регионах, и бюджетов районов, которые ликвидированы Радой.

Кроме того, регулируется вопрос образования и реорганизации районных государственных администраций и предусматриваются особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и райгосадминистраций в качестве юридических лиц публичного права в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.