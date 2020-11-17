В Украине – 13 357 заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Госпитализировали за минувшие сутки 1531 человек, летальных случаев - 257; 7400 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине заболели 583510 человек; выздоровели 266479; 10369 пациентов – умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.