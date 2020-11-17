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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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19 ноября 2020, 09:00

В Украине – 13 357 заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Госпитализировали за минувшие сутки 1531 человек, летальных случаев - 257; 7400 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 583510 человек; выздоровели 266479; 10369 пациентов – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

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