19 ноября 2020, 09:00 В Украине – 13 357 заболевших COVID-19 за сутки В Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Госпитализировали за минувшие сутки 1531 человек, летальных случаев - 257; 7400 человек выздоровели. За все время пандемии в Украине заболели 583510 человек; выздоровели 266479; 10369 пациентов – умерли. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...