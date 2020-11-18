В Украине ввели «приоритетные часы» для пожилых людей в магазинах

19 ноября 2020, 09:40

Вступили в силу изменения в постановление Кабинета Министров о карантине, которые вводят «Приоритетные часы» для людей пожилого возраста с целью снижение уровня инфицирования групп риска.

Об этом сообщил Минздрав, ссылаясь на министра Максима Степанова.

«Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. «Приоритетные часы» действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут следовать этому», - отметил министр в эфире телеканала «Украина 24».

Кроме того, глава Минздрава отметил, что карантин выходного дня введен с целью замедления стремительного темпа распространения заболевания.