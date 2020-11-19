В Мариуполе нежилые помещения реконструируют под жилье для переселенцев

20 ноября 2020, 10:44

Масштабный проект перепланировки нежилых помещений в комфортабельные квартиры для переселенцев реализуется в Мариуполе, - сообщает пресс-служба горсовета.

Ремонтные работы проходят по проспекту Никопольскому, 137. Уже весной 2021 года ключи от них получат «новые мариупольцы» из числа внутренне перемещенных лиц. Проект стоимостью 5,2 млн гривен реализуется при финансовой поддержки Украинского фонда социальных инвестиций.

«Мариуполь уделяет большое внимание вопросам обеспечения жильем переселенцев. В этом направлении город вдет системную работу. Как результат – уже 222 семьи получили ключи от квартир. Мы уверены, что они смогут начать новую счастливую жизнь в нашей мариупольской семье и вместе с нами развивать город. Получение новых квартир будет определяться в порядке очереди по бальной системе», - отметил заместитель городского головы Михаил Ивченко.

На проспекте Никопольский, 137 реконструируемые помещения находятся на первом этаже жилого дома. Ранее там располагался ЖЭК. Согласно проекту, на месте будут полностью обустроены семь двухкомнатных квартир.