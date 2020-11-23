ВОЗ предупреждает о третьей волне COVID-19 в Европе

23 ноября 2020, 09:00

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро не исключил, что Европу ожидает третья волна коронавируса в начале 2021 года.

По его словам, третья волна коронавируса возможна, если европейские правительства не построят необходимую инфраструктуру.

«Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, в начале следующего года у нас будет третья волна», — сказал он.

Набарро заявил, что европейские страны «пропустили создание необходимой инфраструктуры в летние месяцы, после того как они взяли под контроль первую волну».

Набарро высоко оценил реакцию Южной Кореи в борьбе с коронавирусом, где число случаев инфицирования сейчас относительно невелико.

«Люди полностью вовлечены, они принимают поведение, которое затрудняет распространение вируса. Они держатся на расстоянии, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности. Они защищают наиболее уязвимые группы», — сказал он.

Набарро заявил, что Азия не ослабляла ограничения раньше времени.

«Вы должны подождать, пока количество случаев не снизится, и будет оставаться на низком уровне», — сказал он, добавив, что «реакция Европы была неполной».