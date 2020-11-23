Зеленский заявил о выздоровлении от COVID-19

23 ноября 2020, 15:42

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и приступил к работе в обычном режиме. Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке.

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус... Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме», - отметил он.

Президент подчеркнул, что все должны понимать новые риски и максимально себя беречь.

«Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду», - отметил Зеленский.

В своем видеообращении президент подчеркнул, что у него настроение бодрое, температура - 36,6.

«Сам я положительный, потому что тест отрицательный. Всем друзьям, всем украинцам за поддержку - большое спасибо. Всем оппонентам - не дождетесь», - резюмировал он.

Зеленский добавил, что уже находится на Банковой в Офисе президента и работает.