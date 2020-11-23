В Украине зафиксировано 12287 новых случаев COVID-19

24 ноября 2020, 09:18

В Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1403 человека, летальных случаев – 188, выздоровели 8298 человек; осуществлено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35425, методом ИФА - 26142).

За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, выздоровели - 299 358 человек, летальных исходов - 11 263, проведено 4279025 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 61640 случаев;

Винницкая область - 15 658 случаев;

Волынская область - 22 221 случай;

Днепропетровская область - 30 606 случаев;

Донецкая область - 20 498 случаев;

Житомирская область - 27 157 случаев;

Закарпатская область - 21 903 случая;

Запорожская область - 25 242 случая;

Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;

Киевская область - 32 301 случай;

Кировоградская область - 4455 случаев;

Луганская область - 5719 случаев;

Львовская область - 42 050 случаев;

Николаевская область - 15 745 случаев;

Одесская область - 38 766 случаев;

Полтавская область - 19 143 случая;

Ривненская область - 28 461 случай;

Сумская область - 23 896 случаев;

Тернопольская область - 26 051 случай;

Харьковская область - 51 992 случая;

Херсонская область - 8869 случаев;

Хмельницкая область - 26624 случаи;

Черкасская область - 19 038 случаев;

Черновицкая область - 31 710 случаев;

Черниговская область - 15 405 случаев