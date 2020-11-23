В Украине зафиксировано 12287 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1403 человека, летальных случаев – 188, выздоровели 8298 человек; осуществлено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35425, методом ИФА - 26142).
За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, выздоровели - 299 358 человек, летальных исходов - 11 263, проведено 4279025 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 61640 случаев;
Винницкая область - 15 658 случаев;
Волынская область - 22 221 случай;
Днепропетровская область - 30 606 случаев;
Донецкая область - 20 498 случаев;
Житомирская область - 27 157 случаев;
Закарпатская область - 21 903 случая;
Запорожская область - 25 242 случая;
Ивано-Франковская область - 32 826 случаев;
Киевская область - 32 301 случай;
Кировоградская область - 4455 случаев;
Луганская область - 5719 случаев;
Львовская область - 42 050 случаев;
Николаевская область - 15 745 случаев;
Одесская область - 38 766 случаев;
Полтавская область - 19 143 случая;
Ривненская область - 28 461 случай;
Сумская область - 23 896 случаев;
Тернопольская область - 26 051 случай;
Харьковская область - 51 992 случая;
Херсонская область - 8869 случаев;
Хмельницкая область - 26624 случаи;
Черкасская область - 19 038 случаев;
Черновицкая область - 31 710 случаев;
Черниговская область - 15 405 случаев