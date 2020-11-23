Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
24 ноября 2020, 16:38

В Польше обнаружили первые случаи коронавируса у норок

В Польше на одной из ферм в Поморском воеводстве зафиксировали первые случаи COVID-19 у норок. Вирус обнаружили ученые из исследовательских центров Гданска в сотрудничестве с ветеринарами.

Об этом сообщает wPolityce.

Как сообщается, специалисты проверили 91 норку на наличие коронавируса. После этого вирус подтвердился у восьми животных. Ранее случаи COVID-19 среди норок в Польше не выявляли.

Отмечается, что Польша, которая является крупным производителем норкового меха, в этом месяце начала тестирование на коронавирус среди норок и работников ферм. Такое решение было принято после того, как вирус распространился среди норок в Дании.

Промышленные группы в Польше решительно выступали против проверок животных, опасаясь, что они могут привести к массовому уничтожению норок.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: