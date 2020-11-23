Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 2,9 млрд гривень ПДФО

24 ноября 2020, 10:59

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня – жовтня 2020 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 2 млрд 911,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 2 млрд 171,8 млн грн ПДФО, що перевищує показники за січень – жовтень 2020 року на 229,5 млн гривень.

До державного бюджету мобілізовано 739,8 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 78,3 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У відомстві акцентували увагу, що завдяки відповідальності значної частини працедавців та громадян бюджети всіх рівнів, насамперед територіальні громади, отримують найбільшу частку податкових надходжень за рахунок ПДФО для розвитку власної соціально-економічної сфери.