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Происшествия / Региональные
25 ноября 2020, 14:00

В Луганской области вследствие ДТП пострадал мужчина

На Луганщине произошло ДТП. Пострадал пассажир автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Полиции Луганщины.

Сегодня, 25 ноября, в 7:45, в Новопсковский отдел полиции поступило сообщение 25-летнего местного жителя о том, что он попал в ДТП.

Установлено, что водитель, управляя личным автомобилем "ВАЗ 21013", не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадал 26-летний пассажир.

Сейчас решается вопрос о квалификации данного факта. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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