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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
25 ноября 2020, 16:24

Карантин выходного дня, маски и кислород: как Луганская область переживает коронавирус

Какая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Луганской области, хватает ли кислорода и аппаратов ИВЛ, и нужен ли карантин выходного дня - на все эти вопросы искали ответы наши корреспонденты.

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