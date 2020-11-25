Какая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Луганской области, хватает ли кислорода и аппаратов ИВЛ, и нужен ли карантин выходного дня - на все эти вопросы искали ответы наши корреспонденты.
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25 ноября 2020, 16:24
Карантин выходного дня, маски и кислород: как Луганская область переживает коронавирус
Какая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Луганской области, хватает ли кислорода и аппаратов ИВЛ, и нужен ли карантин выходного дня - на все эти вопросы искали ответы наши корреспонденты.
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