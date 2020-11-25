Оголошену СБУ у розшук організаторку незаконного референдуму, затримано на Луганщині

25 ноября 2020, 12:14

На Луганщині при перетині державного кордону України правоохоронці підрозділів операції Об’єднаних сил затримали за інформацією СБУ організатора незаконного референдуму, яка більше року знаходилась у розшуку.

За даними слідства, фігурантка у 2014 році організувала фейкове волевиявлення на території селища Колядівка Новоайдарського району на Луганщині, вступивши в змову з представниками окупаційної адміністрації. Вона також очолювала територіальну виборчу комісію та активно сприяла проведенню псевдореферендуму. Після звільнення територій Луганщини силами АТО переховувалась від органів досудового слідства на території терористичної «ЛНР» та в Росії.

Особу підозрюваної встановлено на пункті пропуску «Мілове» під час перетину українсько-російського кордону, при поверненні на територію України у власних справах.

У листопаді 2019 року слідчі Служби безпеки України заочно повідомили зловмисниці про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили її у розшук. Вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-служба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях