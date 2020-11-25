«ДНР» ввела новые ограничения на въезд

26 ноября 2020, 12:58

В «ДНР» ввели новые ограничения на въезд.

Об этом говорится в заявлении «межведомственного оперативного штаба», опубликованного на местных интернет-ресурсах.

«Граждане, въезжающие в ДНР из РФ и имеющие прописку на подконтрольной территории Украины, пересекают границу ДНР только с разрешения межведомственного оперативного штаба. Как через КПВВ "Еленовка", так и через КПП "Успенка", "Мариновка"», – сообщают в «ДНР».

«Для получения разрешения необходимо прислать полный пакет документов с заполненным заявлением, в котором заявитель указывает причину въезда на территорию ДНР (прохождение лечения, воссоединение с семьей, смерть близкого родственника, обучение в ВУЗах) на электронную почту: zdorovoedvizhenie@oddr.info или телеграмм-бот @ShtabDNR_bot. При отсутствии разрешения на пересечение государственной границы ДНР граждане с пропиской на подконтрольной территории Украины пересечь границу не смогут», – уверяют в «республике».