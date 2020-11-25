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Общественное мнение
Власть
26 ноября 2020, 10:53

Разумков чувствует себя лучше, но снова получил положительный тест на COVID-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что чувствует себя лучше, но снова получил положительный тест на коронавирус.

«Уже две недели как я нахожусь на самоизоляции дома. Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор положительный. Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе», - написал он на своей странице в Facebook.

Глава ВР также рассказал, что статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительна. При этом он выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должны положительно повлиять на общую картину.

Спикер надеется, что на следующей неделе уже сможет вернуться к полноценной парламентской работе

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