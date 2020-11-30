В госбюджете заложили 2,6 млрд на вакцинацию от COVID-19 вместо 15,6 млрд грн

01 декабря 2020, 12:04

Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Минздрав рассчитывал средства на вакцинацию, учитывая ориентировочную стоимость вакцины и необходимость проведения прививки лицам, находящимся в группе риска по профессиональному признаку (медики, работники образования, Национальная полиция), а также людям старше 65 лет и тем, кто имеет серьезные сопутствующие заболевания», - сказал он.

Глава Минздрава рассчитывает на поддержку народными депутатами инициативы Министерства здравоохранения об увеличении финансирования медицинской отрасли в государственном бюджете на 2021. В частности, предлагается предусмотреть расходы на систему здравоохранения в размере 296 млрд грн. Зато в представленной правительством ко второму чтению редакции проекту госбюджета на медицину заложено лишь 159 млрд грн.