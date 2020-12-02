Бойовики на Донбасі використовують російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж «Житель»

02 декабря 2020, 11:32

співголова ГІ «Права Справа»

Дмитро Снєгирьов

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж «Житель», який розміщено за 5 км від російського кордону в ОРДЛО. Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ.

«28 листопада о 23:29 приблизно за 4 км на західно-північний захід від н. п. Ковське (91 км на південь від Донецька), орієнтовно за 5 км від кордону з Російською Федерацією, БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (Р-330Ж «Житель»)», - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що 9 липня 2015 року в ефірі телеканалу «112 Украна» була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ «Права Справа» щодо застосування бойовиками в тестовому режимі автоматизованої станції перешкод Р-330Ж «Житель».

«Це не перший випадок, коли росіяни застосовують Донбас як полігон для випробування своїх станцій радіоелектронної боротьби. Раніше нами називалася, і це підтверджена інформація РНБО і спікерами АТО, про скасування станції її аналогічного типу «Красуха», призначення яких - створення проблем з стільниковим зв'язком, створення моментів радіоглушіння мобільних станцій», - йшлося у повідомленні..

Станція перешкод Р-330Ж «Житель» призначена для вирішення наступних завдань:виявлення, пеленгування і радіозаглушення мобільних станцій систем рухомого супутникового зв'язку Інмарсат і Ірідіум;виявлення, пеленгування і радіозаглушення базових станцій систем стільникового зв'язку стандарту GSM 1900;радіозаглушення навігаційної апаратури споживачів систем супутникового зв'язку NAVSTAR (GPS).

20 жовтня 2016 року європейські дипломати звернулися до делегації РФ з вимогою пояснити присутність Р-330Ж «Житель», що блокує зв'язок на підконтрольних сепаратистам територіях східної України згідно спостережень СММ.

29 жовтня 2016 року аналітичний відділ ГІ «Права Справа» повідомляв, що в Первомайську на території індустріально-педагогічного технікуму (ПТУ №31) вибухнув б/к. Там, зокрема, був розміщений комплекс Р-330 «Житель». За інформацією місцевих джерел, внаслідок вибуху складів бойовиків з боєкомплекту комплекс Р-330 «Житель» був знищений.

Наразі територія Первомайського індустріально-педагогічного технікуму є місцем зберігання важкої бронетехніки бойовиків, яка має бути відведена в місця постійної дислокації для моніторингу представниками ОБСЄ. За інформацією місцевих джерел, це місце постійного базування російських комплексів РЕБ «Торн» та Р-330 «Житель».

6 червня поточного року ГІ «Права Справа» повідомлялося, що на окупованих територіях Луганської області, зафіксована передислокація безпосередньо до лінії розмежування окремих підрозділів ЗС РФ та «2-го армійського корпусу ЛНР». Зокрема, на щастинському напрямку зафіксовано пересування важкої бронетехніки й окремих підрозділів бойовиків, чисельністю до роти. Також на веселогорівському напрямку зафіксоване накопичення БТР-60. Крім того, зафіксована робота РЕБ «Житель».

Нагадаю, днями СММ ОБСЄ підтвердила інформацію «Права Справа» про наявність у бойовиків «ЛНР» нового типу сучасного озброєння РФ, а саме: установки дистанційного розмінування УР-07 «Пересортировка».

Фактично, Росія перетворила Донбас на випробувальний полігон для свого найновішого озброєння і відпрацьованих тактик ведення бою. Росія випробовує в Донбасі свою новітню зброю і тактику, застосовуючи техніку для створення радіоелектронних перешкод для зв'язку. Бойовики активно використовують проти ЗСУ засоби радіотехнічної розвідки (РТР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).