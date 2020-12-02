03 декабря 2020, 09:05 В Украине выздоровлений от COVID-19 больше, чем новых случаев За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 15 372 человека, что превышает число заболевших, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. «Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 – новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020», - написал он в Facebook. За прошедшие сутки госпитализировано – 1739 человек; летальных случаев – 243; выздоровели – 15372 человека. За все время пандемии в Украине заболели 772760 человек; выздоровели – 384426; летальных случаев – 12960. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...