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Общественное мнение
Происшествия
03 декабря 2020, 09:05

В Украине выздоровлений от COVID-19 больше, чем новых случаев

За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 15 372 человека, что превышает число заболевших, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 – новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020», - написал он в Facebook.

За прошедшие сутки госпитализировано – 1739 человек; летальных случаев – 243; выздоровели – 15372 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 772760 человек; выздоровели – 384426; летальных случаев – 12960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

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