В Боровском в результате пожара погиб мужчина

07 декабря 2020, 15:15

На Луганщине в результате пожара погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Сегодня, 7 декабря, в 07:49 поступило сообщение о задымлении в частном жилом доме по ул. Молодежной с. Боровское, в котором предположительно может находиться человек.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили во дворе тело мужчины 1962 года рождения и подтвердили возгорания в доме.

Пожар на площади 20 кв. м был локализован в 08:20 и ликвидирован в 09:50.

К ликвидации привлекались 9 пожарных и 2 единицы техники.

Причину и обстоятельства возникновения пожара выясняют специалисты. Ведется следствие.