СБУ блокировала сеть call-центров

07 декабря 2020, 17:01

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность сеть нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, финансирующий «Л-ДНР». Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ИТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО», – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры с РФ.

«Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях», – добавили в СБУ.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены, с ними проводятся процессуальные действия. Продолжается досудебное следствие.