В Индии более двухсот человек госпитализировали с неизвестной болезнью

07 декабря 2020, 11:20

По меньшей мере один человек умер, и 227 человек госпитализированы из-за неустановленной болезни в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, сообщает ВВС.

По словам врачей, у пациентов широкий спектр симптомов – от тошноты до приступов и обмороков.

Причину болезни, охватившей город Элуру на выходных, все еще пытаются установить. Это происходит на фоне того, что Индия сейчас находится на втором месте в мире по количеству больных коронавирусом.

Андхра-Прадеш был одним из наиболее пострадавших штатов - здесь 800 тыс. человек заболели. При этом министр здравоохранения штата Алла Кали Кришна Сриниваса заявил, что все пациенты имели отрицательный тест на коронавирус. «Больные люди, особенно дети, внезапно начали рвать после того, как пожаловались на то, что в них чешутся глаза. Некоторые из них потеряли сознание или перенесли ряд приступов», - сообщил газете Indian Express медицинский работник государственной больницы в Элуру.

По словам чиновников, 70 пациентов выписаны из больниц, но еще 157 пытаются вылечить. Главный министр штата Джаганмохан Редди сообщил, что в Элуру отправили специальные медицинские бригады для расследования причины болезни.

В образцах крови пациентов не обнаружили никаких признаков наличия вирусной инфекции. «Мы исключили загрязнения воды или загрязнения воздуха как причину после того, как чиновники посетили районы, где люди болели», - сказал Сриниваса. «Это какая-то таинственная болезнь, и только лабораторный анализ покажет, что это такое», - подытожил он.