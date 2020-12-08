СБУ предотвратила вывоз из Украины запчастей к ракетному комплексу

08 декабря 2020, 14:48

Контрразведчики Службы безопасности Украины задокументировали и блокировали противоправную деятельность должностных лиц одного из отечественных субъектов хозяйствования, которые в нарушение действующего законодательства в сфере государственного экспортного контроля, предприняли попытку незаконного экспорта товаров военного назначения, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ», которые относятся к системе разведки целей, их показа, определения дальности до них, наблюдения и сопровождения цели.

Зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ» предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Для сокрытия военного назначения перемещаемых товаров служащие субъекта внешнеэкономической деятельности, как основание для таможенного оформления груза предоставили в таможенные органы Украины документальные материалы, в которых указаны ложные сведения о действительных наименованиях товара и его целевого использования.

Однако любые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали.

Задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы, в соответствии со статьями 214 и 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.