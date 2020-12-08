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Общественное мнение
Спорт
08 декабря 2020, 18:02

Брейк-данс признали олимпийским видом спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) официально добавил уличные танцы в стиле брейк-данс в медальный зачет на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Об этом сообщает американский телеканал ESPN, передает Укринформ.

Брейк-данс как вид соревнований был предложен парижскими организаторами почти два года назад после успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. В 2019 году этот вид соревнований прошел дальнейшие этапы утверждения на основании отдельных решений правления МОК до полноправного членства.

В МОК надеются, что присоединение к олимпийской программы уличных соревнований будет способствовать привлечению младшей аудитории.

Исполком МОК подтвердил, что в Париже состоятся соревнования в таких видах спорта, как скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Эти три вида спорта дебютируют на Олимпийских играх в Токио, которые были отложены на один год из-за пандемии коронавируса и должны были открыться 23 июля 2021 года.

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