Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
09 декабря 2020, 11:22

Пойменный мост между Северодонецком и Лисичанском наконец-то отремонтировали

Первый пойменный мост между Северодонецком и Лисичанском медленно ремонтировали с 2017 года. За этот период проведен демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций, восстановлено пешеходные тротуары и ограждения, заасфальтировано дорожное покрытие

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: