Первый пойменный мост между Северодонецком и Лисичанском медленно ремонтировали с 2017 года. За этот период проведен демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций, восстановлено пешеходные тротуары и ограждения, заасфальтировано дорожное покрытие
|
09 декабря 2020, 11:22
Пойменный мост между Северодонецком и Лисичанском наконец-то отремонтировали
Первый пойменный мост между Северодонецком и Лисичанском медленно ремонтировали с 2017 года. За этот период проведен демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций, восстановлено пешеходные тротуары и ограждения, заасфальтировано дорожное покрытие
|