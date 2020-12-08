Кернес стал мэром Харькова, не приезжая в город

09 декабря 2020, 12:41

Геннадия Кернеса официально провозгласили мэром Харькова. Соответствующие полномочия он получил на сессии городского совета 9 декабря, сообщает Status Quo.

На открытии первой сессии председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая отметила, что политик зарегистрирован городским головой по результатам выборов.

Она отметила, что мэр, избранный гражданами впервые, должен приносить соответствующую присягу. Однако Кернес уже присягал в ноябре 2010 года.

«В связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента», – отметила Мозговая.

Геннадий Кернес не смог прибыть на первую сессию мэрии Харькова, поскольку до сих пор находится на лечении в Германии. В Украину он планирует вернуться в конце 2020 года, уточнили в окружении политика.

2 декабря мэрия собиралась на экстренное заседание, чтобы упорядочить регламент работы, поскольку предусмотренной законом присяги Кернеса не будет, как и самого победителя местных выборов.

В его отсутствие Харьковом будет руководить президиум. Однако депутаты проголосовали, чтобы на следующих сессиях избрать председательствующего. Наиболее вероятно, что им станет секретарь городского совета.