19 млн. грн. на модернизацию и утепление. В Северодонецке школа №13 оправдала свой счастливый номер и стала участницей президентского проекта «Большая стройка». Подробнее об этом расскажут мои коллеги.
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10 декабря 2020, 15:48
В Северодонецкой школе №13 показали результаты участия в проекте «Велике будівництво»
19 млн. грн. на модернизацию и утепление. В Северодонецке школа №13 оправдала свой счастливый номер и стала участницей президентского проекта «Большая стройка». Подробнее об этом расскажут мои коллеги.
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