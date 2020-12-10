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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
10 декабря 2020, 15:48

В Северодонецкой школе №13 показали результаты участия в проекте «Велике будівництво»

19 млн. грн. на модернизацию и утепление. В Северодонецке школа №13 оправдала свой счастливый номер и стала участницей президентского проекта «Большая стройка». Подробнее об этом расскажут мои коллеги.

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