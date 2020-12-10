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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть / Региональные
10 декабря 2020, 15:52

Глава Луганской области прокомментировал усиление карантина в январе 2021 года

Усиленный карантин введут в Украине с 8 до 24 января включительно. Что думает по этому поводу руководство области и соглашается ли с решением Кабинета Министров глава Луганской области - смотрите далее

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