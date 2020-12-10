Усиленный карантин введут в Украине с 8 до 24 января включительно. Что думает по этому поводу руководство области и соглашается ли с решением Кабинета Министров глава Луганской области - смотрите далее
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10 декабря 2020, 15:52
Глава Луганской области прокомментировал усиление карантина в январе 2021 года
Усиленный карантин введут в Украине с 8 до 24 января включительно. Что думает по этому поводу руководство области и соглашается ли с решением Кабинета Министров глава Луганской области - смотрите далее
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