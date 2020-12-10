В Украине хотят создать жилищно-коммунальную инспекцию для защиты потребителей

10 декабря 2020, 16:38

В Украине хотят создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию для защиты потребителей. В Верховной раде зарегистрированы соответствующие законопроекты №№4403-4404.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Потребитель жилищно-коммунальных услуг является незащищенным. С начала года в Министерство поступило более 2 тысяч обращений граждан по вопросам ЖКХ", - указано в сообщении.

Минрегион отвечает за формирование государственной политики в этом направлении, однако не имеет контролирующих функций, поэтому и реагировать на те или иные вызовы просто не может.

"А орган контроля в такой важной области пока отсутствует... Кроме того, жилой фонд, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения сегодня находятся в крайне негативном состоянии", - сказано в сообщении.

Указано, что жилищно-коммунальная инспекция должна выступить арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг.

В компетенцию инспекции войдет:

проверка предоставления жилищно-коммунальных услуг, в частности, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с отходами, управления многоквартирными домами;

проверка экономического обоснования тарифов на услуги ЖКХ.

Для проверки качества услуг и состояния инфраструктуры домов инспекторы будут проводить плановые и, на основании обращений потребителей, внеплановые проверки. Также они будут осуществлять контроль за ответственным использованием услугами потребителями.

"Ожидаем поддержку законопроектов в парламенте, ведь они крайне необходимы для всех нас", - отметила замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.