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Общественное мнение
Спорт / Региональные
11 декабря 2020, 18:00

Луганская "Заря" проиграла "Браге" из Португалии

10 декабря в заключительном шестом туре Лиги Европы луганская "Заря" проиграла "Браге" из Португалии, подарив хозяевам поля два очка – встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

Первый тайм закончился вничью, хотя острые момента наблюдались со стороны обеих команд.

Первое очко "Браге" принес автогол защитника луганчан Абу Ханна – тот забил мяч в собственные ворота на 61-й минуте. Спустя восемь минут отличился португалец Рикарду Орта, принеся своей команде второе очко.

По итогам матча "Заря" осталась в группе G на третьем месте с шестью очками.

Первое место занял английский "Лестер Сити", второе – "Брага": у обеих команд по 13 очков. Замыкает группу греческий "АЕК", у него три очка.

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