11 декабря 2020, 18:00 Луганская "Заря" проиграла "Браге" из Португалии 10 декабря в заключительном шестом туре Лиги Европы луганская "Заря" проиграла "Браге" из Португалии, подарив хозяевам поля два очка – встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев. Первый тайм закончился вничью, хотя острые момента наблюдались со стороны обеих команд. Первое очко "Браге" принес автогол защитника луганчан Абу Ханна – тот забил мяч в собственные ворота на 61-й минуте. Спустя восемь минут отличился португалец Рикарду Орта, принеся своей команде второе очко. По итогам матча "Заря" осталась в группе G на третьем месте с шестью очками. Первое место занял английский "Лестер Сити", второе – "Брага": у обеих команд по 13 очков. Замыкает группу греческий "АЕК", у него три очка. Твитнуть Загрузка... Загрузка...