Податківці Луганщини викрили паперові оборудки, за рахунок яких ТОВ легалізувало 16 млн гривень

11 декабря 2020, 09:59

Фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Луганській області при проведенні аналітичного дослідження діяльності одного з товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), зареєстрованого на території області, було встановлено численні порушення законодавства.

Так посадові особи суб’єкта господарювання, реєструючи податкові накладні без фактичного здійснення господарських операцій, скріплюючи їх електронним цифровим підписом, внесли завідомо неправдиві дані, а саме –виписали, підписали та зареєстрували в ЄРПН податкові накладні на товари/послуги, які не вироблялись (не виконувались/придбавались) цим суб’єктом. Тобто здійснили службове підроблення документів, шляхом занесення до офіційних документів (податкових декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних) завідомо неправдивих відомостей.

Також, за рахунок введення в обіг нереальних товарів/послуг невідомого походження на суму понад 16 млн грн, посадові особи ТОВ легалізували їх через низку підприємств.

Вчинені дії мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 366 та 209 Кримінального кодексу України.

Висновки аналітичного дослідження приєднано до відповідного кримінального провадження.