В Северодонецке задержали закладчика наркотиков

14 декабря 2020, 18:00

Патрульные обнаружили мужчину, который распространял наркотики путем закладок, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, в Северодонецке, вблизи гаражей на улице Молодежной, патрульные роты ТОР заметили двух парней, которые подозрительно себя вели. Увидев служебный автомобиль, они стали заметно нервничать и побежали к припаркованному неподалеку автомобилю. Кроме мужчин, на заднем сиденье авто полицейские обнаружили пассажирку.

На вопрос к гражданам, есть ли у них вещи, оборот которых запрещен, они сообщили, что таких вещей не имеют. В дальнейшем девушка вышла из автомобиля, а на сиденье, где она сидела, патрульные увидели сверток в зеленой изоляционной ленте, с предположительно с наркотическим веществом. Один из мужчин сообщил, что этот сверток принадлежит ему.

Во время поверхностной проверки гражданки, которую проводила патрульная полицейская, у девушки обнаружили зип-пакет с четырьмя свертками в изоляционной ленте. По словам того же человека, эти свертки также принадлежали ему.

На вопрос имеют при себе граждане еще какие-то запрещенные вещи, второй парень положил на автомобиль еще один сверток зеленого цвета, отметив, что ему не нужны проблемы, и чтобы его знакомый признался, что это тоже его сверток.

24-летний мужчина подтвердил, что свертки принадлежат ему, что он успел сделать одну закладку и показал где. Сразу после обнаружения свертков на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.