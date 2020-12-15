Фармкомпания из Рубежного успешно провела этап исследований генерика для лечения COVID-19

16 декабря 2020, 17:34

Первый украинский генерический препарат от рубежанской фармкомпании «Микрохим» против COVID-19, который влияет на патогенез вируса, 15 декабря успешно завершил клинический этап исследований биоэквивалентности. В начале 2021 года ожидается его выход на рынок под названием «Фавипиравир - Микрохим», передает пресс-служба компании.

«15 декабря в рамках процедуры исследования биоэквивалентности нами успешно завершен клинический этап изучения лекарственного средства «Фавипиравир - Микрохим». Он выполнялся на базе терапевтического отделения Клинико-диагностического центра «Фармбиотест» - лидера отечественного рынка проведения комплексных исследований биоэквивалентности и фармакокинетики лекарственных средств в Украине. Этому предшествовала контрольная экспертиза препарата в лаборатории Государственного экспертного центра при Министерстве здравоохранения Украины», - подчеркнул генеральный директор «Микрохим» Игорь Погромский.

«Фавипиравир - Микрохим» - это первый украинский генерик японского противовирусного средства «Авиган» (международное непатентованное название - «Фавипиравир»). В сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования препарата для борьбы с COVID-19. При этом, «Фавипиравир» внесен в утвержденный в Украине протокол лечения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

По словам главврача исследовательского учреждения - «Фармбиотест» Григория Цапко, следующим этапом исследования является биоаналитика, по результатам и отчетами проведения которой Государственный экспертный центр определится по официальной регистрации препарата в Украине.

«До этого купить препарат в свободной продаже будет невозможно. Со своей стороны, мы как исследовательское учреждение сделаем все, чтобы как можно скорее завершить свой объем работы. В настоящее время планируем в декабре завершить биоаналитическую часть для того, чтобы уже в январе следующего года Украина получила свои лекарства от коронавирусной болезни. Мы осознаем всю свою ответственность, ведь ситуация с распространением COVID-19 остается критической с тенденцией к ухудшению», - говорит Цапко.

При этом, ранее производитель лекарственного средства - компания «Микрохим» уже заявила, что после регистрации средства готова совместно с Министерством здравоохранения согласовать и реализовать процедуру передачи партии препарата лечебным учреждениям на безвозмездной основе.