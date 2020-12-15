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Общественное мнение
Экономика / Региональные
16 декабря 2020, 09:29

Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 409 млн грн єдиного податку

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня- листопада 2020 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло 408,6 млн гривень.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 209,7 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 30,3 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники – 168,6 млн гривень.

У порівнянні з показниками за січень – листопад 2019-го року надходження єдиного податку збільшились на 32,4 млн грн або на 8,6 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень – листопад 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 3 млрд 331,6 млн гривень.

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