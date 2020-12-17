17 декабря 2020, 11:30

Городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался в ночь на четверг, сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг», - написал он в своем Телеграмм.

Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите».

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подтвердил информацию о смерти Кернеса и сообщил, что где и когда будет похоронен мэр Харькова, пока не решено. «Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы», - написал он в Facebook

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике «Шарите» его поместили в палату интенсивной терапии, где он проходит курс лечения от COVID-19.

За время, пока Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

3 ноября Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

7 декабря Фукс сообщил, что городской голова планирует вернуться в Харьков 30 декабря.

11 декабря Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса резко ухудшилось - у него отказали обе почки.

Кернес был избран городским головой Харькова в 2010 году. До этого с 2002 года был секретарем Харьковского горсовета.

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение, после которого он был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.