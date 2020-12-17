17 декабря 2020, 12:05

Зафіксований черговий антирекорд підтверджених випадків COVID-19 в Луганській області – 193 за добу

Географія виявлених захворювань: місто Лисичанськ – 24, Рубіжне – 25, Сєвєродонецьк – 37, Біловодський район – 17, Кремінський – дев’ять, Новоайдарський – сім, Попаснянський – 14, Сватівський – 31, Станично-Луганський – 10, Старобільський – 12, Троїцький – сім.

За весь час досліджень в області цей діагноз лабораторно підтверджений у 8 359 осіб.

З них одужали – 6 096 (130 за останню добу); лікуються – 2 039 (345 – стаціонарно, 1 694 – амбулаторно).

Слід зазначити, що за час поширення цього вірусу в області захворіло 335 дітей віком до 17 років. З них одужали – 219.

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 73-річний чоловік з міста Рубіжне, 58-річний чоловік із Новопсковського району та 71-річний чоловік із Попаснянського району.

Усього з початку пандемії на Луганщині від цієї хвороби померло 224 особи.

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 24,2%.