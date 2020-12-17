Шмыгаль: До конца года в Украине число случаев COVID-19 достигнет 1 миллиона

18 декабря 2020, 14:40

В Украине общее количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом до конца года достигнет 1 млн человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль зиявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«В мире заболели 75 млн человек по всему миру, почти 1 млн 700 тыс. человек в мире умерли вследствие осложнений от этой болезни. В Украине общее количество зафиксированных случаев до конца года достигнет 1 млн», - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство имеет комплексное видение относительно противодействия пандемии - от антикризисных шагов здесь и сейчас до четкого плана на ближайшие месяцы и ближайшие годы. Премьер отметил, что КМУ введет с 9 января оптимальную модель усиленного карантина, увеличит количество тестирований, со временем будет осуществляться бесплатная вакцинация отдельных групп населения.

«Мы уже несколько месяцев работаем на совершенствованием системы надзора на предмет соблюдения контактными лицами правил самоизоляции», - добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство также работает над усилением способности медицинской системы бороться с коронавирусом.