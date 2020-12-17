Народные избранники поддержали кандидатуры двух министров, а также одобрили порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ. Подробнее далее в материале наших киевских корреспондентов.
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18 декабря 2020, 17:08
Народные избранники одобрили порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ
Народные избранники поддержали кандидатуры двух министров, а также одобрили порядок образования военно-гражданских администраций в ОТГ. Подробнее далее в материале наших киевских корреспондентов.
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