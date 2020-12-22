«ЛНР» продолжает строительство на своих КПВВ в Луганской области

22 декабря 2020, 16:29

Группировка «ЛНР» продолжает строительство на своих КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

«В Луганской области на блокпосте вооруженных формирований в 3 км к юговостоку от моста в Счастье наблюдатели видели, как 7 рабочих устанавливали ограждения приблизительно в 20 метрах к югу от блокпоста на восточной стороне дороги, а еще 7 рабочих при помощи трактора пробивали отверстия в земле и копали рвы на западной стороне дороги», — сказано в отчете.

Также 20 декабря рядом с блокпостом «ЛНР» в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования.