В эфире телеканала ИРТА в программе «Точка зрения» мы собрали советы от медиков для людей, которые заболели коронавирусом. Как защитить себя от болезни и что делать, если уже заболел – смотрите в программе.
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22 декабря 2020, 16:54
Точка зрения: актуальные советы людям, заболевшим коронавирусом
В эфире телеканала ИРТА в программе «Точка зрения» мы собрали советы от медиков для людей, которые заболели коронавирусом. Как защитить себя от болезни и что делать, если уже заболел – смотрите в программе.
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