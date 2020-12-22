Списання платникам податків податкового боргу, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 гривень

22 декабря 2020, 10:45

Головне управління ДПС у Луганській області інформує. Законом України від 04.12.2020 № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон №1072), який набрав чинності 10.12.2020, зокрема, змінено процедуру списання податкового боргу.

Так, передбачено, що контролюючий орган здійснює списання, без подання заяви платником податків, податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн (включно), що за даними інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС (далі - ІТС ДПС), обліковувався станом на 1 листопада 2020 року та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу. Списання здійснюється без застосування положень статті 101 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та виключно за даними, що містяться в ІТС ДПС.

Це не застосовується щодо податкового боргу з податків та зборів, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони, а також щодо осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства.

Нараховані та сплачені або стягнуті за період з дати набрання чинності Законом №1072 до дати списання такого податкового боргу, штрафних санкцій та пені не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунків у банках.

Враховуючі значну кількість платників податків, що підпадають під дію положень щодо списання, повідомляємо, що списання податкового боргу платників податків буде здійснено засобами ІТС ДПС в автоматичному режимі та одночасно усім платникам податків за визначеними ПКУ критеріями.

За результатами списання майно платників податків звільняється з-під податкової застави та виключається з відповідних державних реєстрів, а інформація про погашення податкового боргу передається до відповідного органу державної виконавчої служби для закриття виконавчих проваджень.

Списані суми підлягають відновленню у разі виявлення обставин, що свідчать про відсутність підстав для списання.

Інформацію про списані суми податкового боргу платник податків може отримати:

у приватній частині Електронного кабінету;

у встановлені законодавством строки у разі його звернення до відповідного контролюючого органу за запитом.

З огляду на зазначене, звертаємо увагу платників податків на необхідність у подальшому добровільно дотримуватися вимог податкового законодавства та законодавства із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.