23 декабря 2020, 14:40

В Харькове от малярии умер мужчина. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

Отмечается, что мужчина ранее работал в Экваториальной Гвинее. У него не было симптомов во время пребывания в Африке, однако его не единожды кусали комары.

По данным эпидрасследования, симптомы начали проявляться 9 декабря: появились слабость, головная боль, температура 37,5. За помощью мужчина обратился лишь 19 декабря, в этот же день он умер.

Проводил ли он химиопрофилактику, медикам выяснить не удалось. В очаге по месту жительства больного провели эпидрасследование и ввели противоэпидемические меры.

В лабцентре отмечают, что с начала 2020-го в Харьковской области выявили пятерых заболевших малярией. Этот диагноз ставили еще двум студентам и двум неработающим гражданам, которые прибыли из Индии и Африки.