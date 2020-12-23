Литва может дополнительно усилить карантин из-за коронавируса

23 декабря 2020, 18:00

Правительство Литвы готовится ввести дополнительные ограничения для противодействия распространения коронавируса. Соответствующий проект литовского Министерства здравоохранения должны рассмотреть в течение дня.

Об этом сообщает LRT.

Как сообщается, в частности, в ведомстве предлагают запретить передвигаться даже в частных авто в количестве более двух человек, в том числе, если речь идет о членах одной семьи. Также нельзя будет ходить по улице группами более 2 человек.

Разрешенное число присутствующих на похоронах, за исключением ближайших родственников умершего и персонала компаний ритуальных услуг, снизили до 10. Кроме того, могут полностью перевести на дистанционное обучение курсы для взрослых (сейчас некоторые практические занятия разрешены) - кроме летчиков и моряков.

Отметим, за минувшие сутки в Литве подтвердили заражение 3737 человек, что является самым высоким показателем с начала эпидемии. Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировали 50 летальных случаев.