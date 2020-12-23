23 декабря 2020, 17:00 Как будут работать сервисные центры Луганщины в новогодние праздники Министерство внутренних дел обнародовало график работы сервисных центров в период новогодних праздников. Так, главный и региональные сервисные центры МВД Луганской области в праздничные дни будут работать следующим образом: 24 декабря — 9:00-17:00; 25, 26, 27 декабря — выходные дни; 28, 29, 30 декабря — 9:00-18:00; 31 декабря — 9: 00-17:00; 1, 2, 3 января — выходные дни; 4, 5 января — 9:00-18:00; 6 января — 9:00-17:00; 7, 8, 9, 10 января — выходные дни; от 11 января — работа в обычном режиме. Территориальные сервисные центры будут работать в праздничные дни по следующему графику: 24 декабря — 9:00-17:00; 25 декабря — выходной день; 26 декабря — 9:00-16:45; 27, 28 декабря — выходные дни; 29, 30 декабря — 9:00-18:00; 31 декабря — 9:00-17:00; 1, 2, 3 января — выходные дни; 4 января — 9:00-16:45; 5 января — 9:00-18:00; 6 января — 9:00-17:00; 7 января — выходной день; от 8 января — работа в обычном режиме. Кроме того, в МВД напомнили, что услуги предоставляются только по предварительной записи: через функционал на сайте "Запись в электронную очередь"; по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронная очередь еще не внедрена. Твитнуть Загрузка... Загрузка...