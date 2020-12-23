Как будут работать сервисные центры Луганщины в новогодние праздники

Министерство внутренних дел обнародовало график работы сервисных центров в период новогодних праздников.
Так, главный и региональные сервисные центры МВД Луганской области в праздничные дни будут работать следующим образом:
24 декабря — 9:00-17:00;
25, 26, 27 декабря — выходные дни;
28, 29, 30 декабря — 9:00-18:00;
31 декабря — 9: 00-17:00;
1, 2, 3 января — выходные дни;
4, 5 января — 9:00-18:00;
6 января — 9:00-17:00;
7, 8, 9, 10 января — выходные дни;
от 11 января — работа в обычном режиме.
Территориальные сервисные центры будут работать в праздничные дни по следующему графику:
24 декабря — 9:00-17:00;
25 декабря — выходной день;
26 декабря — 9:00-16:45;
27, 28 декабря — выходные дни;
29, 30 декабря — 9:00-18:00;
31 декабря — 9:00-17:00;
1, 2, 3 января — выходные дни;
4 января — 9:00-16:45;
5 января — 9:00-18:00;
6 января — 9:00-17:00;
7 января — выходной день;
от 8 января — работа в обычном режиме.
Кроме того, в МВД напомнили, что услуги предоставляются только по предварительной записи: через функционал на сайте "Запись в электронную очередь"; по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронная очередь еще не внедрена.