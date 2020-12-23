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Общество / Региональные
23 декабря 2020, 17:00

Как будут работать сервисные центры Луганщины в новогодние праздники

Министерство внутренних дел обнародовало график работы сервисных центров в период новогодних праздников.

Так, главный и региональные сервисные центры МВД Луганской области в праздничные дни будут работать следующим образом:

24 декабря — 9:00-17:00;

25, 26, 27 декабря — выходные дни;

28, 29, 30 декабря — 9:00-18:00;

31 декабря — 9: 00-17:00;

1, 2, 3 января — выходные дни;

4, 5 января — 9:00-18:00;

6 января — 9:00-17:00;

7, 8, 9, 10 января — выходные дни;

от 11 января — работа в обычном режиме.

Территориальные сервисные центры будут работать в праздничные дни по следующему графику:

24 декабря — 9:00-17:00;

25 декабря — выходной день;

26 декабря — 9:00-16:45;

27, 28 декабря — выходные дни;

29, 30 декабря — 9:00-18:00;

31 декабря — 9:00-17:00;

1, 2, 3 января — выходные дни;

4 января — 9:00-16:45;

5 января — 9:00-18:00;

6 января — 9:00-17:00;

7 января — выходной день;

от 8 января — работа в обычном режиме.

Кроме того, в МВД напомнили, что услуги предоставляются только по предварительной записи: через функционал на сайте "Запись в электронную очередь"; по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронная очередь еще не внедрена.

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