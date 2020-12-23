Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
23 декабря 2020, 16:26

В столице продолжается «Налоговый майдан»

В столице продолжаются массовые акции протеста. Предприниматели продолжают свой «Налоговый майдан», требуя от властей равных условий для всего бизнеса во время карантина и отмены введения регистраторов расчетных операций.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: