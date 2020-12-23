В столице продолжаются массовые акции протеста. Предприниматели продолжают свой «Налоговый майдан», требуя от властей равных условий для всего бизнеса во время карантина и отмены введения регистраторов расчетных операций.
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23 декабря 2020, 16:26
В столице продолжается «Налоговый майдан»
В столице продолжаются массовые акции протеста. Предприниматели продолжают свой «Налоговый майдан», требуя от властей равных условий для всего бизнеса во время карантина и отмены введения регистраторов расчетных операций.
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