24 декабря 2020, 14:02 Случай заражения новым видом коронавируса выявили в Сингапуре В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Новый вид вируса обнаружили у 17-летней студентки. Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура. Девушка вернулась после обучения в Великобритании, указано в сообщении. По прибытии в Сингапур студентка была изолирована, по данным минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса. Все родственники заболевшей также были помещены на карантин, у них коронавирус не выявлен. Твитнуть Загрузка... Загрузка...