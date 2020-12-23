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Общественное мнение
Общество
24 декабря 2020, 14:02

Случай заражения новым видом коронавируса выявили в Сингапуре

В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Новый вид вируса обнаружили у 17-летней студентки.

Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура.

Девушка вернулась после обучения в Великобритании, указано в сообщении.

По прибытии в Сингапур студентка была изолирована, по данным минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса.

Все родственники заболевшей также были помещены на карантин, у них коронавирус не выявлен.

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