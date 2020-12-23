Майже 800 млн гривень доходів за минулий рік задекларували громадяни та підприємці Луганщини

24 декабря 2020, 15:48

За даними Головного управління ДПС у Луганській області, цьогорічна деклараційна кампанія пройшла успішно. Свій громадянський обов’язок щодо декларування доходів реалізували 17,6 тис. мешканців Луганщини. Сума задекларованих ними у 2020 році доходів за минулий рік склала майже 800 млн гривень.

За поданими деклараціями визначено до сплати 29,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,4 млн грн військового збору.

Цьогоріч декларації про «мільйонні статки» подали 44 жителів області на суму 175,3 млн гривень.

Переважно жителі області декларували доходи, отримані від спадщини, продажу рухомого і нерухомого майна та від інвестиційного прибутку.

Також податкову знижку задекларували майже 1,5 тис. громадян, їм повернули з бюджету 2,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

У Головному управлінні ДПС у Луганській області відзначають все більшу сумлінність громадян перед конституційним обов’язком та висловлюють вдячність платникам податків за своєчасне виконання своїх податкових зобов’язань перед державою.