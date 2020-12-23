В Украине пытались создать фейковые госорганы с контролем из-за рубежа

24 декабря 2020, 17:00

СБУ разоблачила деятельность незаконных органов власти. Они распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, были задокументированы факты антиукраинской деятельности украинцев, в рамках которой они создавали фейковые органы власти, называя себя "народовластием". Установлено, что деятельность группировки координировали из-за границы.

В рамках обысков были изъяты магнитные носители информации, флешки, оргтехника, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержались призывы к насильственному свержению конституционного строя. У некоторых фигурантов было обнаружено оружие.