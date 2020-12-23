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Общественное мнение
Политика / Региональные
24 декабря 2020, 17:16

Правительство одобрило Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей

В Кабмине прошло очередное заседание во время которого Правительство одобрило Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также упростило условия получения жилья для ВПЛ.

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