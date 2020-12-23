В Кабмине прошло очередное заседание во время которого Правительство одобрило Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также упростило условия получения жилья для ВПЛ.
|
24 декабря 2020, 17:16
Правительство одобрило Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей
В Кабмине прошло очередное заседание во время которого Правительство одобрило Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также упростило условия получения жилья для ВПЛ.
|