Северодончане обивают пороги коммунальщиков с просьбой починить отопление в доме, впрочем, столбики термометров не поднимаются выше 15 градусов. С надеждой хотя бы на перерасчет платежек люди поделились своей бедой с нашей командой.
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24 декабря 2020, 17:39
Две недели с холодными батареями в квартирах: северодончане обивают пороги коммунальщиков
Северодончане обивают пороги коммунальщиков с просьбой починить отопление в доме, впрочем, столбики термометров не поднимаются выше 15 градусов. С надеждой хотя бы на перерасчет платежек люди поделились своей бедой с нашей командой.
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