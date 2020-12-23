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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
24 декабря 2020, 17:39

Две недели с холодными батареями в квартирах: северодончане обивают пороги коммунальщиков

Северодончане обивают пороги коммунальщиков с просьбой починить отопление в доме, впрочем, столбики термометров не поднимаются выше 15 градусов. С надеждой хотя бы на перерасчет платежек люди поделились своей бедой с нашей командой.

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