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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
24 декабря 2020, 11:54

Точка зрения: Как получить помощь работодателям и работникам во время пандемии?

Как не остаться без работы во время карантина, как получить помощь во время болезни, и какой алгоритм действий существует для трудоустроенного гражданина, у которого диагностирован ковид? Ответы на все эти вопросы - найдете в программе

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