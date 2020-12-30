Израиль ослабил правила въезда в страну: вместо обсервации ввели самоизоляцию

30 декабря 2020, 18:00

Правительство Израиля ослабило правила въезда в страну. Теперь граждане при въезде из других стран смогут отправиться на домашнюю самоизоляцию вместо обсервации в отеле.

Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом прибывшим необходимо выполнить ряд условий:

пройти тест на коронавирус по прибытию в аэропорт им. Бен-Гуриона;

дать письменное обязательство перед выездом на самоизоляцию о дополнительном анализе на коронавирус на девятый день карантина;

дать письменную информацию о точном месте прохождения самоизоляции и обязательство прибыть на место прохождения карантина, а также для второго анализа на коронавирус на девятый день без использования общественного транспорта.

Помогать в отслеживании выполнения самоизоляции будет Министерство обороны Израиля. Также специальные органы будут осуществлять контроль и надзор за соблюдением карантина, в том числе будут посещать места самоизоляции граждан.

Данное решение вступит в силу после утверждение парламентом Израиля.