Израиль ослабил правила въезда в страну: вместо обсервации ввели самоизоляцию

Правительство Израиля ослабило правила въезда в страну. Теперь граждане при въезде из других стран смогут отправиться на домашнюю самоизоляцию вместо обсервации в отеле.
Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
При этом прибывшим необходимо выполнить ряд условий:
пройти тест на коронавирус по прибытию в аэропорт им. Бен-Гуриона;
дать письменное обязательство перед выездом на самоизоляцию о дополнительном анализе на коронавирус на девятый день карантина;
дать письменную информацию о точном месте прохождения самоизоляции и обязательство прибыть на место прохождения карантина, а также для второго анализа на коронавирус на девятый день без использования общественного транспорта.
Помогать в отслеживании выполнения самоизоляции будет Министерство обороны Израиля. Также специальные органы будут осуществлять контроль и надзор за соблюдением карантина, в том числе будут посещать места самоизоляции граждан.
Данное решение вступит в силу после утверждение парламентом Израиля.